Вести Севастополь 28.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В Севастополе открылся форум “Армия-2019”. Где и когда можно увидеть самые зрелищные элементы военного шоу?

– В Севастополе растёт число бродячих собак. В городе начал работу пункт временного содержания собак. Какие ещё меры предлагают волонтёры?

– Смертельное ДТП: в Севастополе утром погиб пассажир такси.

– Насколько опасны дожди для морской экосистемы? Почему у природоохранной прокуратуры возникли вопросы к Водоканалу?

– Всех желающих внести свой вклад в чистоту окружающей среды приглашают принять участие в субботнике. 29 июня будут убирать мусор в устье реки Бельбек.

Источник: Вести.Севастополь