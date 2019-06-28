Вести Севастополь 28.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе открылся форум “Армия-2019”. Где и когда можно увидеть самые зрелищные элементы военного шоу?
– В Севастополе растёт число бродячих собак. В городе начал работу пункт временного содержания собак. Какие ещё меры предлагают волонтёры?
– Смертельное ДТП: в Севастополе утром погиб пассажир такси.
– Насколько опасны дожди для морской экосистемы? Почему у природоохранной прокуратуры возникли вопросы к Водоканалу?
– Всех желающих внести свой вклад в чистоту окружающей среды приглашают принять участие в субботнике. 29 июня будут убирать мусор в устье реки Бельбек.
Источник: Вести.Севастополь