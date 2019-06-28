Вести Севастополь 28.06.2019. Выпуск 17:00

28 июня 2019     23
Вести Севастополь 28.06.2019

Главные темы выпуска:

– В Севастополе открылся форум “Армия-2019”. Где и когда можно увидеть самые зрелищные элементы военного шоу?

– В Севастополе растёт число бродячих собак. В городе начал работу пункт временного содержания собак. Какие ещё меры предлагают волонтёры?

– Смертельное ДТП: в Севастополе утром погиб пассажир такси.

– Насколько опасны дожди для морской экосистемы? Почему у природоохранной прокуратуры возникли вопросы к Водоканалу?

– Всех желающих внести свой вклад в чистоту окружающей среды приглашают принять участие в субботнике. 29 июня будут убирать мусор в устье реки Бельбек.

Источник: Вести.Севастополь

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