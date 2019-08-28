Вести Севастополь 28.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Смерть около больницы вызвало публичную дискуссию о действиях врачей. В истории разбирается Следственный комитет. А наш корреспондент воссоздал хронологию последних дней жизни женщины.

– Севастопольское предприятие получило оборонный заказ. Какое оборудование пойдёт на экспорт, несмотря на санкции против Крыма?

– Актёры из США, Британии выступят в Севастополе. В городе началась международная театральная олимпиада.

– Учёные Эрмитажа узнали, как жили и что ели в крепости Чембало, и что было на её месте до генуэзцев.

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Источник: Вести.Севастополь