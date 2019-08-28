Вести Севастополь 28.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Смерть около больницы вызвало публичную дискуссию о действиях врачей. В истории разбирается Следственный комитет. А наш корреспондент воссоздал хронологию последних дней жизни женщины.
– Севастопольское предприятие получило оборонный заказ. Какое оборудование пойдёт на экспорт, несмотря на санкции против Крыма?
– Актёры из США, Британии выступят в Севастополе. В городе началась международная театральная олимпиада.
– Учёные Эрмитажа узнали, как жили и что ели в крепости Чембало, и что было на её месте до генуэзцев.
Источник: Вести.Севастополь