Вести Севастополь 28.08.2019. Выпуск 14:25

28 августа 2019     17
Вести Севастополь 28.08.2019

Главные темы выпуска:

– Новый облик спорткомплекса имени 200-летия Севастополя. Отремонтированный стадион, крытый каток, бассейн. Когда построят новые объекты?

– Смерть около больницы вызвала публичную дискуссию о действиях врачей.

– В истории разбирается Следственный комитет. А наш корреспондент восстановил хронологию последних дней жизни женщины.

– В Севастополе началась международная театральная олимпиада. Выступят актёры из России Британии и США. А актёр театра Луначарского Евгений Журавкин стал заслуженным артистом России.

– Учёные Эрмитажа узнали, как жили и что ели в крепости Чембало, и что было на её месте до генуэзцев.

Источник: Вести.Севастополь

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