Вести Севастополь 28.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Сели за парты вместе с министром обороны. Военные моряки Черноморского флота написали Географический диктант.
– 60 лет “Эпрону”. Почему и сейчас судно в своём деле не имеет равных? Как работает проверенная десятилетиями технология спасения жизней под водой?
-Как искусство может предотвратить катастрофу? В ТЮЗе поставили мюзикл для изучения правил дорожного движения.
– Севастопольский посёлок прозвучал на всю Россию. Его название – одно из самых весёлых в стране. Как в наших краях появилась Сахарная головка и почему раньше в городе их было две?
Источник: Вести.Севастополь