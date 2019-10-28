Вести Севастополь 28.10.2019. Выпуск 14:25

28 октября 2019     20
Вести Севастополь 28.10.2019

Главные темы выпуска:

– Улица Большая Морская со вторника – на реконструкции. Будет закрыта одна из автостоянок. Работы затронут и пешеходную зону.

– 60 лет “Эпрону”. Почему и сейчас судно в своём деле не имеет равных? Как работает проверенная десятилетиями технология спасения жизней под водой?

– Севастопольский посёлок прозвучал на всю Россию. Его название – одно из самых весёлых в стране. Как в наших краях появилась Сахарная головка и почему раньше в городе их было две?

– Любителям спорта предложили принести пользу. На маршрут вышли и наши корреспонденты. Насколько чище стала “Балаклавская миля” за несколько часов?

Источник: Вести.Севастополь

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