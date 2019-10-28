Вести Севастополь 28.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– 20 стран и 400 образцов вина. Чем запомнится всероссийский саммит виноделов, который впервые прошел в Массандре?

– Улица Большая Морская со вторника – на реконструкции. Какие зоны будут закрыты для движения?

– Единственный в строю из 9 собратьев. “Эпрону” – 60. Почему этот корабль называют счастливым?

– Он может стать известным на всю Россию. Поселок Сахарная Головка победил в Южном округе и вышел в финал российского конкурса на самое веселое название.

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Источник: Вести.Севастополь