Вести Севастополь 28.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– 20 стран и 400 образцов вина. Чем запомнится всероссийский саммит виноделов, который впервые прошел в Массандре?
– Улица Большая Морская со вторника – на реконструкции. Какие зоны будут закрыты для движения?
– Единственный в строю из 9 собратьев. “Эпрону” – 60. Почему этот корабль называют счастливым?
– Он может стать известным на всю Россию. Поселок Сахарная Головка победил в Южном округе и вышел в финал российского конкурса на самое веселое название.
Источник: Вести.Севастополь