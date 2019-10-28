Вести Севастополь 28.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Улица Большая Морская со вторника на реконструкции. Какие участки будут закрыты для движения?
– 20 стран и 400 образцов вина. Севастопольские винодельческие предприятия – среди лучших на конкурсе Льва Голицына. Чем ещё запомнится всероссийский саммит виноделов?
– Бегом собирать мусор! Участники акции «Байдарская миля» совместили марафон с субботником.
– Сегодня в России отмечают День бабушек и дедушек. Как в севастопольских детских садах готовились к празднику?
Источник: Вести.Севастополь