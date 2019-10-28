Вести Севастополь 28.10.2019. Выпуск 20:45

– Сегодня в России отмечают День бабушек и дедушек. Как в севастопольских детских садах готовились к празднику?

– 20 стран и 400 образцов вина. Севастопольские винодельческие предприятия – среди лучших на конкурсе Льва Голицына. Чем ещё запомнится всероссийский саммит виноделов?

– Улица Большая Морская со вторника на реконструкции. Какие участки будут закрыты для движения?

День бабушек и дедушек отметили в Севастополе Один из череды семейных праздников День бабушек и дедушек не слился по смыслу с Днём пожилого человека: у него немного …



Вести Севастополь 28.10.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Улица Большая Морская со вторника на реконструкции. Какие участки будут закрыты для движения? – 20 стран …



Диетолог рассказала о последствиях отказа от мяса в пожилом возрасте Диетолог Наталья Денисова рассказала о последствиях отказа от мяса в пожилом возрасте. По ее словам, это может привести к снижению …



Европа предложила России и Украине договориться о минимальном транзите газа Еврокомиссия (ЕК) предлагает России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет с минимальным объемом транзита. об этом заявил заместитель …

