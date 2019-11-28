Вести Севастополь 28.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– В Парке Победы вновь забили струи главного фонтана! Зачем произвели технический запуск? И чем грозит ещё одна длительная остановка в работе оборудования?
– Более ста детей в селе Орлином скоро пойдут в новое дошкольное учреждение. На какой стадии строительные работы?
– Перемены ждут Херсонес Таврический. Для чего “оцифровали” Владимирский собор?
– Севастопольские пейзажи на холсте! На Кубани открылась выставка краснодарского художника, влюблённого в Крым.
Источник: Вести.Севастополь