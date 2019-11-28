Вести Севастополь 28.11.2019. Выпуск 11:25

28 ноября 2019     16
Вести Севастополь 28.11.2019

Главные темы выпуска:

– В Парке Победы вновь забили струи главного фонтана! Зачем произвели технический запуск? И чем грозит ещё одна длительная остановка в работе оборудования?

– Более ста детей в селе Орлином скоро пойдут в новое дошкольное учреждение. На какой стадии строительные работы?

– Перемены ждут Херсонес Таврический. Для чего “оцифровали” Владимирский собор?

– Севастопольские пейзажи на холсте! На Кубани открылась выставка краснодарского художника, влюблённого в Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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