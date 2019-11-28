Вести Севастополь 28.11.2019. Выпуск 14:25

– Ансамбль песни и пляски Черноморского флота едет в Индию! Какую программу приготовили?

– В парке Победы вновь забили струи главного фонтана. Зачем произвели технический запуск? И чем грозит ещё одна длительная остановка?

– Более ста детей в селе Орлином скоро пойдут в новое дошкольное учреждение. На какой стадии строительные работы?

– Итоги обследования деревьев на Большой Морской. Сколько деревьев вырубят и какие посадят вместо них?

Организациям инвалидов передадут в собственность землю под их зданиями Общероссийские организации инвалидов Севастополя и Крыма получат в безвозмездное пользование земельные участки, на которых находятся их здания. Как заявил депутат …



Движение по улице Советской в Севастополе закроют С 00:00 29 ноября вводится полное ограничение движения транспортных средств по улице Советская, на участке от Воронина до площади Ушакова. …



Какие нарушения выявлены в Севастополе в ремонтирующихся подъездах И.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов проверил ход выполнения ремонта подъездов, в рамках реализации программы «Мой дом». Об этом сообщает пресс-служба …



Истории российских стариков, которые устали от обещаний властей и сделали всё сами Они не любят просить, предпочитая брать дело в свои руки. В ход идет все: пнями эти люди заделывают дорожные ямы, …

