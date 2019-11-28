Вести Севастополь 28.11.2019. Выпуск 14:25

28 ноября 2019     21
Вести Севастополь 28.11.2019

Главные темы выпуска:

– Офицерам флота вернут кортики. Юридические нюансы дорабатывают Минобороны и Росгвардия.

– Итоги обследования деревьев на Большой Морской. Сколько деревьев вырубят и какие посадят вместо них?

– Более ста детей в селе Орлином скоро пойдут в новое дошкольное учреждение. На какой стадии строительные работы?

– В парке Победы вновь забили струи главного фонтана. Зачем произвели технический запуск? И чем грозит ещё одна длительная остановка?

– Ансамбль песни и пляски Черноморского флота едет в Индию! Какую программу приготовили?

Источник: Вести.Севастополь

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