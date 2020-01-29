Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 11:25

29 января 2020     23
Вести Севастополь 29.01.2020

Главные темы выпуска:

– Российский парусник пройдет по маршруту прославленного флотоводца Михаила Лазарева. О других походах наших парусников рассказывает уникальная фотовыставка в Севастополе.

– На площади Лазарева неожиданная находка. Хорошо ли сохранился объект городской инфраструктуры 19 века?

– И современные городские стандарты. Как оснащён медицинский блок новейшей школы на Античном проспекте?

– На Мекензиевых горах когда-то было поселение древнее «Херсонеса Таврического».

Источник: Вести.Севастополь

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