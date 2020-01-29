Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Российский парусник пройдет по маршруту прославленного флотоводца Михаила Лазарева. О других походах наших парусников рассказывает уникальная фотовыставка в Севастополе.
– На площади Лазарева неожиданная находка. Хорошо ли сохранился объект городской инфраструктуры 19 века?
– И современные городские стандарты. Как оснащён медицинский блок новейшей школы на Античном проспекте?
– На Мекензиевых горах когда-то было поселение древнее «Херсонеса Таврического».
Источник: Вести.Севастополь