Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 11:25

– На Мекензиевых горах когда-то было поселение древнее «Херсонеса Таврического».

– И современные городские стандарты. Как оснащён медицинский блок новейшей школы на Античном проспекте?

– На площади Лазарева неожиданная находка. Хорошо ли сохранился объект городской инфраструктуры 19 века?

– Российский парусник пройдет по маршруту прославленного флотоводца Михаила Лазарева. О других походах наших парусников рассказывает уникальная фотовыставка в Севастополе.

Карантин ввели в двух школах Хабаровска В Хабаровске вводят карантин в учебных учреждениях в связи с заболеваемостью ОРВИ. Эпидемический порог в городе пока не превышен. По …



Мечтающий о должности губернатора Севастополя экс-депутат Госдумы создал новую партию в Москве Экс-депутат Госдумы Роман Худяков создал в Москве новую политическую партию, которая получила название «Достойная жизнь». Учредительный съезд партии прошел 25 января. Помимо самого Худякова в высший …



Неожиданная проблема с Общественной палатой Севастополя 27 января федеральные СМИ сообщили некоторые подробности закрытого совещания, проведенного ЦИК (Центральной избирательной комиссией) в режиме видеоселекторной связи с региональными комиссиями, на котором руководство …



Сотрудники Севастопольского Управления Росгвардии на соревнованиях выясняли, кто из них лучший Конкурс включал в себя теоретическую и практическую часть: сотрудники Росгвардии состязались в стрельбе из табельного оружия, физической и боевой подготовке, …

