Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Стены, крест и камень из храма Гроба Господня – всё, что осталось от церкви в селе Морозовка после пожара. Будут ли восстанавливать храм на месте, где уже дважды было возгорание?

– Стекло и пластик против мозаики и лепнины. Можно ли сохранить советские авангардные остановки и совместить их с современными веяниями?

– Спустя 75 лет будут вновь в строю. Как проходит реставрация военной техники с Сапун-горы?

– Посетители железнодорожного вокзала были вынуждены экстренно покинуть здание станции. Сотрудники МЧС провели учения.

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Источник: Вести.Севастополь