Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Стены, крест и камень из храма Гроба Господня – всё, что осталось от церкви в селе Морозовка после пожара. Будут ли восстанавливать храм на месте, где уже дважды было возгорание?
– Стекло и пластик против мозаики и лепнины. Можно ли сохранить советские авангардные остановки и совместить их с современными веяниями?
– Спустя 75 лет будут вновь в строю. Как проходит реставрация военной техники с Сапун-горы?
– Посетители железнодорожного вокзала были вынуждены экстренно покинуть здание станции. Сотрудники МЧС провели учения.
Источник: Вести.Севастополь