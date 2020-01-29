Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 17:00

29 января 2020     19
Вести Севастополь 29.01.2020

Главные темы выпуска:

– Стены, крест и камень из храма Гроба Господня – всё, что осталось от церкви в селе Морозовка после пожара. Будут ли восстанавливать храм на месте, где уже дважды было возгорание?

– Стекло и пластик против мозаики и лепнины. Можно ли сохранить советские авангардные остановки и совместить их с современными веяниями? 

– Спустя 75 лет будут вновь в строю. Как проходит реставрация военной техники с Сапун-горы?

– Посетители железнодорожного вокзала были вынуждены экстренно покинуть здание станции. Сотрудники МЧС провели учения.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 29.01.2020
Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Стены, крест и камень из храма Гроба Господня – всё, что осталось от церкви в селе …


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