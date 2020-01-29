Вести Севастополь 29.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Работы на Таврической лестнице начались без проекта. К наблюдению за реконструкцией подключат сотрудников музея «Херсонес Таврический».
– Храм в Морозовке могли поджечь. Какие еще есть версии и будут ли восстанавливать церковь на месте, где уже дважды был пожар?
– МТС не будет повышать тарифы на мобильную связь в Крыму. Что заставило компанию отказаться от своих намерений?
– Жесткие и зрелищные поединки. Военные соревнуются за звание лучших на чемпионате по армейскому рукопашному бою.
Источник: Вести.Севастополь