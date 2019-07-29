Вести Севастополь 29.07.2019. Выпуск 14:25

29 июля 2019     22
Вести Севастополь 29.07.2019

Главные темы выпуска:

– 50 лет сторожевому кораблю “Сметливый”. Как последний “поющий фрегат” держал в напряжении авианосцы НАТО? И почему самый старый корабль флота до сих пор остаётся самым быстрым?

– День ВМФ в главной базе Черноморского флота. Чем запомнился зрителям военно-морской парад в Севастополе?

– Поражающая масштабом постановка “Грифон”. В античном Херсонесе историю оживляют и актёры, и зрители, и даже стены музея. 

– Православные христиане здесь вспоминали человека, который изменил историю на века. Россия, Беларусь, Украина. Откуда еще во Владимирский собор приехали паломники на день Крещения Руси?

Источник: Вести.Севастополь

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