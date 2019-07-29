Вести Севастополь 29.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Проблемы в медицине, работа в рамках свободной экономической зоны и уровень зарплат в Севастополе. Премьер -министр России Дмитрий Медведев провёл совещание по развитию региона.
– Сотрудники севастопольской Росгвардии спасли 12-летнюю девочку, которая одна отправилась в море на каяке.
– Жители Украины, Беларуси, Дании, Израиля приехали в Херсонес на День Крещения Руси.
– А День военно-морского флота собрал в Севастополе жителей десятков регионов России. Чем в этом году удивляли гостей?
Источник: Вести.Севастополь