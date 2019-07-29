Вести Севастополь 29.07.2019. Выпуск 20:45

– А День военно-морского флота собрал в Севастополе жителей десятков регионов России. Чем в этом году удивляли гостей?

– Жители Украины, Беларуси, Дании, Израиля приехали в Херсонес на День Крещения Руси.

– Сотрудники севастопольской Росгвардии спасли 12-летнюю девочку, которая одна отправилась в море на каяке.

– Проблемы в медицине, работа в рамках свободной экономической зоны и уровень зарплат в Севастополе. Премьер -министр России Дмитрий Медведев провёл совещание по развитию региона.

В Севастополе ремонт моста через суходол закончат до конца года Перекресток улицы Дмитрия Ульянова с улицей Пожарова планируют реорганизовать во время ремонта моста через суходол по проспекту Гагарина. Об этом …



Дмитрий Медведев в Севастополе провел встречу с главой Республики Крым Председатель Правительства России и глава Крыма обсуждали наполнение республиканского бюджета по итогам первого полугодия. Общий объем средств, сообщил у себя …



В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды 22:28 В полиции рассказали подробности о стрелке, который подозревается в убийстве трёх человек на фестивале еды в Калифорнии. По данным …



Очередное обсуждение создания кластера на мысе Хрустальный всё-таки состоялось Сегодня в Севастополе состоялась экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия будущего культурного кластера на мысе Хрустальный с муниципальными и образовательными учреждениями города. …

