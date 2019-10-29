Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Подрядчик сорвал сроки ремонта улицы Меньшикова. Когда обещают завершить работы?
– В городе появились новые аварийно-опасные участки дорог. На каких переходах пешеходам нужно быть особенно внимательными?
– Лучшие виноделы страны собрались на конкурс в Крыму. Но за бокалом спорят не о вкусах, а о законах. Почему отечественный производитель просит оградить отрасль от иностранного влияния?
– Построил картонный дом, нарисовал дерево. И учит детей. Как тяга к творчеству может изменить жизнь и найти призвание? История филолога, который начал работать руками.
Источник: Вести.Севастополь