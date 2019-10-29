Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Подрядчик сорвал сроки ремонта улицы Меньшикова. Когда обещают завершить работы?

– В городе появились новые аварийно-опасные участки дорог. На каких переходах пешеходам нужно быть особенно внимательными?

– Лучшие виноделы страны собрались на конкурс в Крыму. Но за бокалом спорят не о вкусах, а о законах. Почему отечественный производитель просит оградить отрасль от иностранного влияния?

– Построил картонный дом, нарисовал дерево. И учит детей. Как тяга к творчеству может изменить жизнь и найти призвание? История филолога, который начал работать руками.

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Источник: Вести.Севастополь