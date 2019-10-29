Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 14:25

29 октября 2019     22
Вести Севастополь 29.10.2019

Главные темы выпуска:

– Приготовить и раздать. Волонтёры бесплатно доставляют обеды нуждающимся. Как в Северной столице решили поддержать добрую инициативу севастопольцев?

– От инсультов всё чаще страдают молодые люди. Врачи напоминают, на что обращать внимание, даже если вам 20 лет. Сегодня всемирный день борьбы с инсультом.

– Как не отчаяться, если создавать шедевры руками хочется, но не получается? Советы севастопольского мастера миниатюр.

– Что говорят самые маленькие в семье о самых старших? Как Севастополе отметили День бабушек и дедушек?

Источник: Вести.Севастополь

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