Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 17:00

29 октября 2019     20
Вести Севастополь 29.10.2019

Главные темы выпуска:

– Два предприятия на одну услугу. Как разобраться в двойных платежках за газ? И кто по факту поставляет голубое топливо жителям Севастополя?

– Под угрозой даже 20-летние! Инсульт все чаще поражает молодых людей. Какие признаки – сигнал к незамедлительному обращению в больницу?

– В Севастополе планируют открыть кафе для бездомных и малоимущих. Как желание помочь связало волонтеров Севастополя и Санкт-Петербурга, и где сейчас нуждающиеся могут получить горячий обед?

– В Госдуме рассматривают законопроект о бесплатном питании школьников. Что может измениться в севастопольских учебных заведениях?

Источник: Вести.Севастополь

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