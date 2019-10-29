Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Два предприятия на одну услугу. Как разобраться в двойных платежках за газ? И кто по факту поставляет голубое топливо жителям Севастополя?
– Под угрозой даже 20-летние! Инсульт все чаще поражает молодых людей. Какие признаки – сигнал к незамедлительному обращению в больницу?
– В Севастополе планируют открыть кафе для бездомных и малоимущих. Как желание помочь связало волонтеров Севастополя и Санкт-Петербурга, и где сейчас нуждающиеся могут получить горячий обед?
– В Госдуме рассматривают законопроект о бесплатном питании школьников. Что может измениться в севастопольских учебных заведениях?
Источник: Вести.Севастополь