Вести Севастополь 29.11.2019. Выпуск 17:00

29 ноября 2019     17
Вести Севастополь 29.11.2019

Главные темы выпуска:

– Когда экстренным службам самим нужна помощь. Водители спецтранспорта тратят драгоценное время на ювелирное лавирование. Как можно решить проблему?

– Регулировать движение поездов на Крымском мосту будет “умный центр”. Там начали тестировать автоматику.

– До ресурсоснабжающих организаций Севастополя доходят не все деньги жильцов. Счета управляющей компании арестованы. Как быть абонентам?

– Человек, который создавал облик Севастополя после войны. Сегодня 95 лет легендарному архитектору Адольфу Шефферу.

Источник: Вести.Севастополь

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