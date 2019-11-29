Вести Севастополь 29.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Когда экстренным службам самим нужна помощь. Водители спецтранспорта тратят драгоценное время на ювелирное лавирование. Как можно решить проблему?
– Регулировать движение поездов на Крымском мосту будет “умный центр”. Там начали тестировать автоматику.
– До ресурсоснабжающих организаций Севастополя доходят не все деньги жильцов. Счета управляющей компании арестованы. Как быть абонентам?
– Человек, который создавал облик Севастополя после войны. Сегодня 95 лет легендарному архитектору Адольфу Шефферу.
Источник: Вести.Севастополь