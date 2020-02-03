Вести Севастополь 3.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Историческая находка. Экипаж спасательного судна «Эпрон» завершил подъём фрагментов бомбардировщика времён Великой Отечественной войны.
– Ревизия общественных туалетов продолжается. Что вызвало критику главы города?
– Новое оборудование появилось в библиотеке имени Анны Ахматовой. Что означает статус «модельного» учреждения? Технопарки «IT-Крым» и детский «Кванториум» договорились сотрудничать. Как будет развиваться система дополнительного образования?
– Севастополь присоединился к канадской и американской традиции гадать на погоду. Кто выступил в роли предсказателя?
Источник: Вести.Севастополь