Вести Севастополь 3.02.2020. Выпуск 17:00

– Севастополь присоединился к канадской и американской традиции гадать на погоду. Кто выступил в роли предсказателя?

– Новое оборудование появилось в библиотеке имени Анны Ахматовой. Что означает статус «модельного» учреждения? Технопарки «IT-Крым» и детский «Кванториум» договорились сотрудничать. Как будет развиваться система дополнительного образования?

Инспекторы обнаружили 1,5 т омуля при досмотре микроавтобуса в Приангарье В Иркутской области инспекторы ГИБДД и Россельхознадзора обнаружили почти 1,5 т запрещенного к вылову омуля при досмотре микроавтобуса. Свыше 6 …



Российские торговые сети отказываются от китайских овощей и фруктов Розничная сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости …



Более десяти человек пострадали в ДТП в Севастополе Более десятка взрослых и два ребёнка стали жертвами севастопольских ДТП в течение недели. Пожилой водитель сбил детей на пешеходном переходе.«За …



В Севастополе приведут в порядок территорию около Георгиевского монастыря Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства обратил внимание присутствующих на то, что после случаев вандализма в сквере …

