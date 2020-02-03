Вести Севастополь 3.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– В Килен-Балке снова обнаружен строительный мусор. Возбуждено административное дело, нарушителей ищут правоохранительные органы.
– Все находки изучат. «Херсонес Таврический» заключил соглашение о сотрудничестве по благоустройству Большой Морской.
– Глубоководная операция. Экипаж спасательного судна «Эпрон» завершил подъём фрагментов бомбардировщика времён Великой Отечественной войны.
– Севастополь присоединился к традиции гадать на погоду. Кто выступил в роли предсказателя? И какой прогноз дают на ближайшие дни в МЧС?
Источник: Вести.Севастополь