Вести Севастополь 3.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– День памяти для всех севастопольцев. 3 июля 1942 года считается официальным завершением героической обороны Севастополя. Но сопротивление продолжалось ещё две недели.

– Ремонт домов как приложение к реконструкции парка. В Севастополе начали комплексно благоустраивать общественные пространства.

– Все больше новых детских площадок появляется в Севастополе, но почему родители недовольны? Как можно исправить ситуацию за счет городского бюджета?

– Медицинский колледж в этом году окончили почти 200 человек. Поможет ли это решить кадровые проблемы регионального здравоохранения?

– Над пропастью или под облаками? Как стоит относиться к роупджампингу, чтобы прыжок оказался удачным? И что нужно знать об этом экстремальном развлечении?

Источник: Вести.Севастополь