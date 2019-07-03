Вести Севастополь 3.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– День памяти и скорби. 3 июля 1942 года завершилась героическая оборона Севастополя. В городе проходят памятные мероприятия.
– 200 претендентов на 24 места. Число желающих стать депутатами Законодательного собрания Севастополя растет.
– Ремонт домов как приложение к реконструкции парка. В Севастополе начали комплексно благоустраивать общественные пространства.
– Над пропастью или под облаками? Что такое роупджампинг? И что нужно знать об этом экстремальном развлечении?</p
Источник: Вести.Севастополь