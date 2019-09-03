Вести Севастополь 3.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Заброшенные здания Севастополя становятся приютом для людей без определенного места жительства. Когда будет решен вопрос с социальным приютом в городе?
– Практика на суше – подводные работы на глубине в 35 метров. Как ремонтировали канализационную трубу в Голубой бухте?
– Как перенести Азию в Севастополь? О чём ещё говорят картины Алие Менадиевой из Бахчисарая?
– Десантники, моряки и летчики начали борьбу за победу в чемпионате вооружённых сил по футболу. Кто сможет попасть в сборную страны?
Источник: Вести.Севастополь