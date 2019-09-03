Вести Севастополь 3.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Заброшенные здания Севастополя становятся приютом для людей без определенного места жительства. Когда будет решен вопрос с социальным приютом в городе?

– Практика на суше – подводные работы на глубине в 35 метров. Как ремонтировали канализационную трубу в Голубой бухте?

– Как перенести Азию в Севастополь? О чём ещё говорят картины Алие Менадиевой из Бахчисарая?

– Десантники, моряки и летчики начали борьбу за победу в чемпионате вооружённых сил по футболу. Кто сможет попасть в сборную страны?

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Источник: Вести.Севастополь