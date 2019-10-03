Вести Севастополь 3.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Новый плавкран уже называют символом возрождения Севморзавода. Сейчас его готовят к спуску на воду.
– Облицовщики, повара и медики. Чемпионат рабочих специальностей собрал участников в 17 номинациях. Что нужно, чтобы тебя назвали лучшим в профессии?
– Варькина земля. Как самостоятельно ухаживать за садом в 8 гектаров, и в 92 года не расставаться с секатором?
– Молодежные инновации для комфортной жизни. Что такое кейс-чемпионат?
– Севастопольская шахматистка представит страну на зимней Сурдлимпиаде.
Источник: Вести.Севастополь