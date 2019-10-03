Вести Севастополь 3.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Новый плавкран уже называют символом возрождения Севморзавода. Сейчас его готовят к спуску на воду.

– Облицовщики, повара и медики. Чемпионат рабочих специальностей собрал участников в 17 номинациях. Что нужно, чтобы тебя назвали лучшим в профессии?

– Варькина земля. Как самостоятельно ухаживать за садом в 8 гектаров, и в 92 года не расставаться с секатором?

– Молодежные инновации для комфортной жизни. Что такое кейс-чемпионат?

– Севастопольская шахматистка представит страну на зимней Сурдлимпиаде.

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Источник: Вести.Севастополь