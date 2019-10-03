Вести Севастополь 3.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе формируют наблюдательный совет по реконструкции Большой Морской. Как попасть в его состав?
– На школьном дворе в Севастополе найден артиллерийский снаряд! Как отстрелянный боеприпас оказался на территории учебного учреждения, выясняет полиция.
– Как сделать Севастополь лучше? В городе стартовал международный фестиваль молодежных инноваций.
– Пока одни генерируют идеи, другие демонстрируют профессиональные навыки. Участники чемпионата Worldskills продолжают подтверждать свою компетенцию.
– От модерна до классики. Севастополь готовится впервые принять международный фестиваль театров танца.
Источник: Вести.Севастополь
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