Вести Севастополь 3.10.2019. Выпуск 17:00

3 октября 2019     13
Вести Севастополь 3.10.2019

Главные темы выпуска:

– В Севастополе формируют наблюдательный совет по реконструкции Большой Морской. Как попасть в его состав?

– На школьном дворе в Севастополе найден артиллерийский снаряд! Как отстрелянный боеприпас оказался на территории учебного учреждения, выясняет полиция.

– Как сделать Севастополь лучше? В городе стартовал международный фестиваль молодежных инноваций.

– Пока одни генерируют идеи, другие демонстрируют профессиональные навыки.  Участники чемпионата Worldskills продолжают подтверждать свою компетенцию.

– От модерна до классики. Севастополь готовится впервые принять международный фестиваль театров танца.

Источник: Вести.Севастополь

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