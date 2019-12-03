Вести Севастополь 3.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Севастополь принял дефицитный бюджет на следующие три года и готовит изменения в Устав города. Какие полномочия будут у первого заместителя губернатора?

– Подвозил отца и вызвал негодование. Автовладельцы обсуждают инцидент на парковке торгового центра. Как такую передачу опыта оценили другие водители?

– Трубы в домах ремонтируют до того, как появится течь. На Северной стороне оценили благотворное влияние Госжилнадзора на управляющие компании.

– Чему учат в школьных трудовых классах? Детям с ограничениями по здоровью помогают получить профессию. А что инвалидам готовы предложить на рынке труда?

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Источник: Вести.Севастополь