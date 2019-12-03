Вести Севастополь 3.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Бесправные водители. Пешеходы остановили машину, увидев, что ей управляет подросток. Кто доверил несовершеннолетнему иномарку? И с какого возраста дети на самом деле садятся за руль?

– Больше денег на медицину и социальную сферу. Севастополь утвердил бюджет на три года. Удалось ли городу найти баланс расходов и доходов?

– Он ждал 30 лет. На Северной стороне воплотили советский проект. Теперь одни люди получат преимущество перед другими. Почему это хорошо?

– И как работает новая программа обучения для детей с особенностями здоровья? Ещё в школе они получат навыки, чтобы быть востребованными на рынке труда.

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Источник: Вести.Севастополь