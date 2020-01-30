Вести Севастополь 30.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Локальный блэкаут. На Фиоленте садоводы жалуются на отключения электричества в разгар зимы. Так почему сети не справляются? И за чей счёт их предлагает обновить компания-поставщик энергии?

– В Севастополе восстановят медицинские бассейны. Когда в них снова можно будет пройти кинезотерапию?

– Отложить смартфоны и взяться за дело. Севастопольским детям предложили научиться крою. А чему на курсах будут учить мальчиков? И много ли желающих работать руками в цифровой век?

– Военнослужащие сражаются без оружия. Соединения Южного военного округа выясняют лучшего в армейском бою.

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Источник: Вести.Севастополь