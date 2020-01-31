Вести Севастополь 30.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Линия в шесть тысяч вольт осталась без полноценного хозяина. В садовых товариществах на Фиоленте аварийно отключают свет.

– Почему сегодня без электричества остались роддом и детская больница на проспекте Острякова?

– В детском саду №127 завершается ремонт, а бассейны для оздоровления детей в поликлиниках готовят к реконструкции.

– Корабли-долгожители. Им почти 80, а они все еще помогают Черноморскому флоту. Какие секреты хранят механизмы кораблей, построенных в Германии в годы войны?

– Бесплатные курсы кройки и шитья открылись для детей в Доме офицеров флота. Почему предметы, которые преподают в школе, так популярны за ее пределами?

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Источник: Вести.Севастополь