Вести Севастополь 30.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Линия в шесть тысяч вольт осталась без полноценного хозяина. В садовых товариществах на Фиоленте аварийно отключают свет.
– Почему сегодня без электричества остались роддом и детская больница на проспекте Острякова?
– В детском саду №127 завершается ремонт, а бассейны для оздоровления детей в поликлиниках готовят к реконструкции.
– Корабли-долгожители. Им почти 80, а они все еще помогают Черноморскому флоту. Какие секреты хранят механизмы кораблей, построенных в Германии в годы войны?
– Бесплатные курсы кройки и шитья открылись для детей в Доме офицеров флота. Почему предметы, которые преподают в школе, так популярны за ее пределами?
Источник: Вести.Севастополь