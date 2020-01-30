Вести Севастополь 30.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Роддом и больница на проспекте Генерала Острякова остались без света по вине рабочих. Как организована работа учреждения?
– Ремонт на контрасте. Полувековые дома на Северной стороне обновляют, а соседний – аварийный. Его уже год не могут снести.
– Арт-инсталляции, зоны водных игр и отдыха в гамаках. Севастопольцы представили свои проекты благоустройства Балаклавы. Как за них проголосовать?
– Жемчужины скифских коллекций трех музеев Крыма можно будет увидеть в Севастополе. Когда представят экспозиции?
Источник: Вести.Севастополь