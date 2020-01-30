Вести Севастополь 30.01.2020. Выпуск 20:45

30 января 2020     12
Вести Севастополь 30.01.2020

Главные темы выпуска:

– Роддом и больница на проспекте Генерала Острякова остались без света по вине рабочих. Как организована работа учреждения?

– Ремонт на контрасте. Полувековые дома на Северной стороне обновляют, а соседний – аварийный. Его уже год не могут снести.

– Арт-инсталляции, зоны водных игр и отдыха в гамаках. Севастопольцы представили свои проекты благоустройства Балаклавы. Как за них проголосовать?

– Жемчужины скифских коллекций трех музеев Крыма можно будет увидеть в Севастополе. Когда представят экспозиции?

Источник: Вести.Севастополь

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