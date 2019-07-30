Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 11:25

30 июля 2019     7
Вести Севастополь 30.07.2019

Главные темы выпуска:

– Новые инициативы Севастополя: сниженная ставка ипотеки, медицинский городок и льготы бизнесу. Какую идею уже поддержал премьер-министр? Итоги рабочей поездки Дмитрия Медведева.

– Министерство культуры готово превратить мыс Хрустальный в креативный технопарк. Кого там будут учить?

– Спорт, в который влюбляются с первой попытки. Станут ли прыжки с парашютом так же популярны, как в советские годы? Наш корреспондент Ксения Егорова испытала на себе, каково это – заболеть небом.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 30.07.2019
Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Новые инициативы Севастополя: сниженная ставка ипотеки, медицинский городок и льготы бизнесу. Какую идею уже поддержал премьер-министр? …


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