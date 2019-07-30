Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 11:25

– Спорт, в который влюбляются с первой попытки. Станут ли прыжки с парашютом так же популярны, как в советские годы? Наш корреспондент Ксения Егорова испытала на себе, каково это – заболеть небом.

– Министерство культуры готово превратить мыс Хрустальный в креативный технопарк. Кого там будут учить?

– Новые инициативы Севастополя: сниженная ставка ипотеки, медицинский городок и льготы бизнесу. Какую идею уже поддержал премьер-министр? Итоги рабочей поездки Дмитрия Медведева.

Кому положены бесплатные лекарства и как их получить в Севастополе? Департамент здравоохранения напоминает жителям города о возможности получения бесплатных лекарств. Перечень жизненно необходимых препаратов ежегодно утверждает правительство России, его можно …



Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – Новые инициативы Севастополя: сниженная ставка ипотеки, медицинский городок и льготы бизнесу. Какую идею уже поддержал премьер-министр? …



Как будут выглядеть известные политики Севастополя через пару десятков лет? Российские знаменитости открыли для себя новый фильтр в приложении FaceApp и узнали, как будут выглядеть в старости. Дмитрий Белик Михаил Брицын Вячаслав …



Жириновцы решили снять Кулагина с выборов в Заксобрание Севастополя Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа» от хорошо информированного источника, близкого к избирательному штабу ЛДПР, кандидат в депутаты Законодательного собрания Севастополя по 8-му …

