Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Новые инициативы Севастополя: сниженная ставка ипотеки, медицинский городок и льготы бизнесу. Какую идею уже поддержал премьер-министр? Итоги рабочей поездки Дмитрия Медведева.
– Министерство культуры готово превратить мыс Хрустальный в креативный технопарк. Кого там будут учить?
– Спорт, в который влюбляются с первой попытки. Станут ли прыжки с парашютом так же популярны, как в советские годы? Наш корреспондент Ксения Егорова испытала на себе, каково это – заболеть небом.
Источник: Вести.Севастополь