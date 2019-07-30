Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Чувствует себя хорошо. Пропавший Никита Шуберт вернулся домой. Как добровольцы искали севастопольца, страдающего аутизмом, и где его нашли?

– Выделить деньги на ремонт инфекционной больницы и место для строительства новой. Какие еще поручения дал Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Севастополь? И как его просят повлиять на ставку по ипотеке?

– Как понять, что парашютный спорт – это для вас? Репортаж Ксении Егоровой с высоты трех тысяч метров.

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Источник: Вести.Севастополь