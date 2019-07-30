Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Новейший морской буксир “Сергей Балк” выходит на ходовые испытания. Сколько еще судов такого типа планируется спустить на воду в Севастополе?
– Дополнительные деньги выделены на косметический ремонт городской инфекционной больницы. Когда ее планируют построить?
– Поторопитесь, скидки! Обладатели карты гостя Севастополя и Крыма получили новые преференции.
– Музыканты из Николаева презентовали свой альбом в Севастополе и решили представить альтернативный гимн-города в стиле рок-н-ролл.
Источник: Вести.Севастополь