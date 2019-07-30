Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 17:00

– Музыканты из Николаева презентовали свой альбом в Севастополе и решили представить альтернативный гимн-города в стиле рок-н-ролл.

– Дополнительные деньги выделены на косметический ремонт городской инфекционной больницы. Когда ее планируют построить?

– Новейший морской буксир “Сергей Балк” выходит на ходовые испытания. Сколько еще судов такого типа планируется спустить на воду в Севастополе?

Детские рисунки облетели вокруг орбиты и приехали в Севастополь Выставка “Дети рисуют мир” открылась на Малаховом кургане. На ней представили больше 100 работ детей из городов воинской славы. Эти …



Власти Севастополя призывают сообщать о незаконной торговле Жители города, предприниматели и общественные организации могут сообщить о незаконной торговле в главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя. Заявить …



В Севастополе ищут нелегальный алкоголь Сегодня в ходе очередного рейда сотрудниками Главного управления потребительского рынка и лицензирования была выявлена и пресечена несанкционированная продажа алкогольных напитков. …



Севастопольский ДКР отмечает 40 лет Празднование 40-летия Дворца культуры рыбаков отмечено ещё одним ярким событием. Начались репетиции премьерной постановки — одноактного балета-сказки «Щелкунчик» по мотивам …

