Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 14:25

30 октября 2019     26
Вести Севастополь 30.10.2019

Главные темы выпуска:

– В севастопольской гостинице работало подпольное казино. Последними его посетителями стали полицейские.

– Военнослужащие всей России сошлись в силовом троеборье в Севастополе. Кому покорился максимальный вес? И в каких войсках служат самые сильные женщины?

– Итальянскую неделю искусств украсят виды древнего Херсонеса. Наши художники обещают больше, чем красивые пейзажи.

– На полуострове тоннами собирают яблоки. Куда их повезут на продажу? И как отличить настоящее крымское яблоко на прилавке?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Умерла заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская. Об этом сообщает портал «Известия.78» в среду, 30 октября. Как …


В Севастополе обсудили проблемы малого и среднего бизнеса
В Севастополе обсудили проблемы малого и среднего бизнеса

  В дискуссиях приняли участие вице-губернатор Мария Литовко, руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, заместитель директора департамента экономического развития Алексей …


В песках Сахары нашли следы древней цивилизации
В песках Сахары нашли следы древней цивилизации

На территории современной Сахары когда-то существовала древняя цивилизация. Ученые обнаружили давно ушедшее в песок русло реки и проследили его до …


Жительницу Севастополя будут судить за избиение собственного ребёнка
Жительницу Севастополя будут судить за избиение собственного ребёнка

Жительница Севастополя 1991 года рождения предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью своего ребёнка, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. В …


Севастопольцы смогут пройти бесплатное обследование на компьютерном томографе
Севастопольцы смогут пройти бесплатное обследование на компьютерном томографе

В Севастополе на базе онкологического диспансера имени А. А. Задорожного пройдёт месячник здоровья легких. В течение ноября будет проводиться бесплатное …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты