Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– В севастопольской гостинице работало подпольное казино. Последними его посетителями стали полицейские.
– Военнослужащие всей России сошлись в силовом троеборье в Севастополе. Кому покорился максимальный вес? И в каких войсках служат самые сильные женщины?
– Итальянскую неделю искусств украсят виды древнего Херсонеса. Наши художники обещают больше, чем красивые пейзажи.
– На полуострове тоннами собирают яблоки. Куда их повезут на продажу? И как отличить настоящее крымское яблоко на прилавке?
Источник: Вести.Севастополь