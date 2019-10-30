Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– В севастопольской гостинице работало подпольное казино. Последними его посетителями стали полицейские.

– Военнослужащие всей России сошлись в силовом троеборье в Севастополе. Кому покорился максимальный вес? И в каких войсках служат самые сильные женщины?

– Итальянскую неделю искусств украсят виды древнего Херсонеса. Наши художники обещают больше, чем красивые пейзажи.

– На полуострове тоннами собирают яблоки. Куда их повезут на продажу? И как отличить настоящее крымское яблоко на прилавке?

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Источник: Вести.Севастополь