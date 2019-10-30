Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Общественные слушания по проекту бюджета. На что Севастополь планирует потратить более ста миллиардов рублей и какие проекты вызвали споры?

– Угрозы и незаконное удержание. Чем закончилось расследование наших корреспондентов о нарушении законодательства предприятием “Чистый город”?

– Незаконный азарт. Сотрудники полиции ликвидировали в Севастополе подпольное казино.

– Восток, Юг и Запад померились силами. Какой военный округ стал лучшим в классическом троеборье? В Севастополе прошел чемпионат Вооруженных сил страны по пауэрлифтингу.

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Источник: Вести.Севастополь