Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Общественные слушания по проекту бюджета. На что Севастополь планирует потратить более ста миллиардов рублей и какие проекты вызвали споры?
– Угрозы и незаконное удержание. Чем закончилось расследование наших корреспондентов о нарушении законодательства предприятием “Чистый город”?
– Незаконный азарт. Сотрудники полиции ликвидировали в Севастополе подпольное казино.
– Восток, Юг и Запад померились силами. Какой военный округ стал лучшим в классическом троеборье? В Севастополе прошел чемпионат Вооруженных сил страны по пауэрлифтингу.
Источник: Вести.Севастополь