Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– 78 лет начала героической обороны Севастополя. В Инкермане открыли памятник, а в Оборонном перезахоронили останки воинов.

– Финансовый план на три года. В Севастополе проходят общественные слушания по проекту бюджета.

– Угрозы и незаконное удержание. Чем закончилось расследование наших корреспондентов о нарушении законодательства предприятием «Чистый город»?

– Херсонес в красках. Посетителям музея предложили взять в руки кисти. Что из этого получилось?

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Источник: Вести.Севастополь