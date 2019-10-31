Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– 78 лет начала героической обороны Севастополя. В Инкермане открыли памятник, а в Оборонном перезахоронили останки воинов.
– Финансовый план на три года. В Севастополе проходят общественные слушания по проекту бюджета.
– Угрозы и незаконное удержание. Чем закончилось расследование наших корреспондентов о нарушении законодательства предприятием «Чистый город»?
– Херсонес в красках. Посетителям музея предложили взять в руки кисти. Что из этого получилось?
Источник: Вести.Севастополь