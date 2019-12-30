Вести Севастополь 30.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Итоги года подводят в правительстве города. Михаил Развожаев рассказал, что его огорчает и радует в Севастополе. А ещё сообщил, когда достроят важные социальные объекты.

– На новом корабле Черноморского флота поднят Андреевский флаг.

– В Учкуевке открылся обновлённый парк. Места хватит мамам с колясками и спортсменам-экстремалам.

– И как севастопольцы собираются провести новогоднюю ночь? Самые популярные способы создать праздничное настроение, даже если вы с 31 на 1 будете на работе.

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Источник: Вести.Севастополь