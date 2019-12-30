Вести Севастополь 30.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену. На Украине моряк попал под суд на основе данных из социальных сетей.

– Ремонт дорог. Строительство школ и детских садов. Михаил Развожаев оценил выполнение федеральной программы развития города.

– Что удалось сделать за год, и как на экономику Севастополя повлияет запуск грузовых составов по Крымскому мосту?

– Как севастопольцы собираются встретить 2020 год? Самые популярные способы создать новогоднее настроение, даже если вы в праздник на работе.

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Источник: Вести.Севастополь