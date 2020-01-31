Вести Севастополь 31.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В Стрелецком проезде сносят недостроенный многоквартирный дом, а на Репина пытаются не допустить строительства высотного здания.

– Посылки из Китая: опасно ли заказывать бандероли из Поднебесной? Какие меры приняли для того, чтобы не пропустить коронавирус в Крым?

– Украшения II века до нашей эры и перстень адмирала Нахимова. Сокровища, которые хранятся за семью замками, можно увидеть в День ювелира.

– Военные соревнуются в гиревом рывке. Почему, выполняя нормативы, они не могут получить спортивные звания?

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Источник: Вести.Севастополь