Вести Севастополь 31.01.2020. Выпуск 20:45

31 января 2020     16
Вести Севастополь 31.01.2020

Главные темы выпуска:

– Суд над бывшим директором детского лагеря «Ласпи» близится к завершению. Экс-руководитель просит ее оправдать, на чём настаивает прокуратура?

– Опасны ли посылки из Китая? Какие меры приняли для того, чтобы не пропустить коронавирус в Крым?

– В Стрелецком проезде разбирают недостроенный многоквартирный дом. Сколько еще незаконных объектов пойдут под снос?

– И в Севастополе на полтора месяца раньше обычного распустились нарциссы. Как долго можно будет наблюдать их цветение?

Источник: Вести.Севастополь

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