Вести Севастополь 31.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Суд над бывшим директором детского лагеря «Ласпи» близится к завершению. Экс-руководитель просит ее оправдать, на чём настаивает прокуратура?
– Опасны ли посылки из Китая? Какие меры приняли для того, чтобы не пропустить коронавирус в Крым?
– В Стрелецком проезде разбирают недостроенный многоквартирный дом. Сколько еще незаконных объектов пойдут под снос?
– И в Севастополе на полтора месяца раньше обычного распустились нарциссы. Как долго можно будет наблюдать их цветение?
Источник: Вести.Севастополь