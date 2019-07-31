Вести Севастополь 31.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Бесконтактная оплата. На двух автобусных маршрутах Севастополя начали принимать банковские карты.

– У Севастополя появится “цифровой двойник”. Как будет работать система, способная отследить даже настроение жителя многоквартирного дома?

– Насладиться крымским отпуском в поезде. В Орловке открылся отель-вагон. Что ещё предлагают гостям Севастополя, чтобы перевернуть их представление об отдыхе?

– В день знаний в Севастополе станет на одну школу больше. Заведение для одаренных детей почти готово к открытию.

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Источник: Вести.Севастополь