Вести Севастополь 31.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Срок реконструкции Исторического бульвара сдвигается, а территория Херсонеса Таврического продолжит развиваться. О чём ещё говорили на совещании с министром культуры страны?
– Детскую поликлинику на улице Ленина не закроют! Где будут вести прием врачи, пока здание ремонтируют?
– Жить в вагоне и спать на ульях. Как и где можно необычно отдохнуть в Севастополе?
– На оздоровительно-спортивные сборы по кёрлингу из Красноярска – в Севастополь. Каких результатов удается достичь севастопольским керлингистам, несмотря на отсутствие инфраструктуры?
Источник: Вести.Севастополь