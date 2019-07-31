Вести Севастополь 31.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Срок реконструкции Исторического бульвара сдвигается, а территория Херсонеса Таврического продолжит развиваться. О чём ещё говорили на совещании с министром культуры страны?

– Детскую поликлинику на улице Ленина не закроют! Где будут вести прием врачи, пока здание ремонтируют?

– Жить в вагоне и спать на ульях. Как и где можно необычно отдохнуть в Севастополе?

– На оздоровительно-спортивные сборы по кёрлингу из Красноярска – в Севастополь. Каких результатов удается достичь севастопольским керлингистам, несмотря на отсутствие инфраструктуры?

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Источник: Вести.Севастополь