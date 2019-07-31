Вести Севастополь 31.07.2019. Выпуск 20:45

31 июля 2019     9
Вести Севастополь 31.07.2019

Главные темы выпуска:

– Историческому бульвару – нового подрядчика, Херсонесу Таврическому – дополнительное финансирование. Итоги визита министра культуры в Севастополь

– Детская поликлиника на Ленина, 20 закрывается на ремонт. Когда его завершат и где теперь будут вести прием врачи?

– Жить в вагоне и спать на ульях. Как и где можно необычно отдохнуть в Севастополе?

– Спортсмены из Красноярска проводят сборы и тренировки по керлингу в Севастополе. А как в нашем городе развивается этот вид спорта?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 31.07.2019
Вести Севастополь 31.07.2019. Выпуск 20:45

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