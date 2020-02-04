Вести Севастополь 4.02.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Cброс строительного мусора усугубляет ситуацию с оползнями. Какие меры по борьбе с несанкционированными свалками предлагает правительство?

– Почему не только строительный, но и бытовой мусор некуда и некому вывозить? Гаражи демонтировали, а навести порядок забыли.

– Из семейного архива – в музей на реставрацию. Родственники ветеранов войны делятся уникальными историческими документами.

– Открытие крымского астронома занесут в книгу рекордов Гиннесса, причем сразу в два раздела.

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Источник: Вести.Севастополь