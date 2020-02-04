Вести Севастополь 4.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Город-Герой с двумя заглавными буквами и границы между регионами. Какие ещё решения приняты на первом в этом году заседании Законодательного собрания?

– Сдать кровь, чтобы спасти чью-то жизнь! Во всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниям донорами стали сотрудники спецподразделений/

– Семьдесят пять лет назад началась Ялтинская конференция. В Севастополе сегодня открылась фотовыставка, посвящённая закулисью исторической встречи.

– Успеть ко Дню Победы. На Сапун-горе продолжается реконструкция. Каковы объёмы работ?

– За изучение космоса. Имя крымского астронома Геннадия Борисова внесут в книгу рекордов Гиннесса.

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Источник: Вести.Севастополь