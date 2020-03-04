Вести Севастополь 4.03.2020. Выпуск 14:25

4 марта 2020     12
Вести Севастополь 4.03.2020

Главные темы выпуска:

– Создать парк, чтобы не застроили домами, или изменить документы и построить гостиницу? На Радиогорке спорят о назначении земельного участка.

– Благодаря теплой погоде укладывать асфальт на трассе Таврида будут круглосуточно.

– Укрепить берега реки, которая ещё не выходила из русла. На береговых откосах речки Кача появятся сетки с камнями.

– Что открывают севастопольцам раскопки в центре? Ученые “Херсонеса Таврического” рассказали о находках, сделанных во время реконструкции пл. Лазарева.

 

Источник: Вести.Севастополь

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