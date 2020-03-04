Вести Севастополь 4.03.2020. Выпуск 20:45

4 марта 2020     30
Вести Севастополь 4.03.2020

Главные темы выпуска:

– Запасы воды в Чернореченском водохранилище увеличиваются. А для удобства потребителей «Водоканал» открыл новый расчётный центр.

– Продолжается реконструкция Матросского бульвара. Какие изменения запланированы и для чего?

– Больше половины таксистов в Севастополе работают нелегально. На дорогах города прошёл рейд.

– 200 гектаров виноградников и восемь гектаров фруктовых садов. На поддержку севастопольских аграриев выделено 270 миллионов рублей.

– Кастинг будущих звёзд. Академия хореографии объявила предварительные просмотры для желающих заниматься балетом.

 

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 4.03.2020
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