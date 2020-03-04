Вести Севастополь 4.03.2020. Выпуск 20:45

– 200 гектаров виноградников и восемь гектаров фруктовых садов. На поддержку севастопольских аграриев выделено 270 миллионов рублей.

– Больше половины таксистов в Севастополе работают нелегально. На дорогах города прошёл рейд.

– Продолжается реконструкция Матросского бульвара. Какие изменения запланированы и для чего?

– Запасы воды в Чернореченском водохранилище увеличиваются. А для удобства потребителей «Водоканал» открыл новый расчётный центр.

Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающие особый порядок действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для …



Вести Севастополь 4.03.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Запасы воды в Чернореченском водохранилище увеличиваются. А для удобства потребителей «Водоканал» открыл новый расчётный центр. – …



Россия сократит закупки валюты до минимума Министерство финансов России в марте сократит закупки иностранной валюты до минимума с момента вступления в силу бюджетного правила, то есть …



В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников В Аликанте на юго-востоке Испании задержали группу преступников, провозивших в страну наркотики в мраморных блоках. Об этом сообщает The Guardian. …

