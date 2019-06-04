Вести Севастополь 4.06.2019 Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– На проспекте генерала Острякова изменилась разметка. Еще две улицы в центре закрыли для проезда. Подробно о новой схеме движения на лето.
– Лучший пляж Севастополя. Что его выгодно отличает? И какие недочёты найдены на остальных? Итоги первой проверки после начала купального сезона.
– От плетения бисером до робототехники. Кто будет представлять Севастополь в финале федерального конкурса “Абилимпикс”?
– Как “Российское движение школьников” помогает сохранить хоры древнего Херсонеса?
Источник: Вести Севастополя