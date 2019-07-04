Вести Севастополь 4.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Имена двух героев-подводников включат в список Бессмертного экипажа Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Как погибших капитанов первого ранга Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина вспоминают их педагоги?

– Лимит доверия исчерпан. Правительство может разорвать контракт с компанией, которая строит детский сад на улице Шевченко.

– Во сколько обойдутся управляющим компаниям выявленные Госжилнадзором недочеты в ремонте домов или отказ в его проведении?

– Ягода-малина их к себе манила. Как севастопольская семья решилась на создание хозяйства по выращиванию малины и чем начинающим фермерам помогает государство?

Источник: Вести.Севастополь